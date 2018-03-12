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Более 100 человек расселили из аварийного общежития в Челябинске

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Более 100 человек были расселены из аварийного общежития после обвала пола в Ленинском районе Челябинска. Об этом рассказал глава Челябинска Евгений Тефтелев.

В конце февраля 2018 года в общежитии на улице Гагарина произошло чрезвычайное происшествие — в трех помещениях первого этажа здания провалился пол. В связи с этим в общей сложности было расселено 45 семей, которые состоят из 118 человек, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Жителям аварийного дома было предоставлено так называемое маневренное жилье, которое предназначено специально для подобных ситуаций. Решение о переселении жильцов было выдвинуто комиссией, которая провела по данному поводу проверку.

По словам главы города, на данный момент решается вопрос о сносе здания или его капитальном ремонте. Решение будет вынесено специальной комиссией по ЧС. Также после того, как помещение было освобождено, на здание были установлены специальные маячки, которые фиксируют дальнейшие изменения в здании.

Всего в аварийном здании проживало 158 человек. Оставшиеся 40 граждан, по приведенным данным, не согласны с расселением или не могут получить ключи от нового жилья. Им были даны рекомендации перебраться к родственникам. Двери в комнаты, где произошел обвал пола, были заварены для безопасности.

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