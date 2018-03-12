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Силуанов сообщил о снижении зависимости рубля от цен на энергоресурсы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Резкого скачка курса рубля в ближайшее время ожидать не стоит, он будет стабильным. Об этом в понедельник заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Зависимость национальной валюты от цен на энергоресурсы снизилась, отметил министр.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил ранее, что каких-либо значительных изменений реального курса рубля в текущем году не прогнозируется.

Бюджет России будет сбалансирован в 2018 году, если цена на нефть не опустится ниже $55 за баррель, передает НСН.

Майские контракты на поставку нефти сорта Brent в понедельник в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures составляли $65,1 за баррель, апрельские фьючерсы на нефть WTI — $61,76 за баррель.

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