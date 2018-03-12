Владельцы магазина в Брянске замуровали проход местным жителям

Жители микрорайона в Бежицком районе Брянска пожаловались в прокуратуру на захват одним из магазинов арочного прохода административного здания. Чтобы его обойти, люди рискуют своим здоровьем, поскольку им приходится идти через погрузочно-разгрузочную зону многих торговых точек.

Обращение в надзорное ведомство последовало после того, как свою проверку провели активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Именно туда сначала обратились местные жители.

Во время проверки выяснилось, что у магазина нет разрешения на реконструкцию арки. Таким образом, проводимые работы являются незаконными, сообщает NASHBRYANSK.RU.