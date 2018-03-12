Ученые рассказали, какие новости распространяются быстрее всего

Американские ученые Массачусетского технологического института США определили, что ложные сообщения в социальных сетях распространяются в шесть раз быстрее истинных. Об этом сообщает агентство Reuters.

Специалисты в ходе исследования проанализировали больше 3 млн пользователей микроблога Twitter и пришли к выводу, что наибольшую скорость распространения имеют «фейковые новости» (fake news) о политике, а вот сообщения о науке, финансах и катастрофах распространяются медленно. Примечательно, что в распространении «фейковых новостей» большую роль играет человеческий фактор. Громкие заголовки притягивают любопытство, побуждая пользователей поскорее прочесть сообщение, сообщает НСН.

Специалисты проанализировали активность пользователей за 2006 и 2007 года и выяснили, что скорость распространения недостоверной информации оказалась на 70% выше, чем у правдивых сообщений. При этом показатель активности у реальных пользователей соцсети в разы выше, чем у запрограммированных ботов.

Данные ученых Массачусетского технологического университета позднее подтвердили шесть независимых аналитических организаций, включая Snopes и Politifact. Официальные представители Twitter отказались комментировать проведенные исследования, сообщает телеканал «360».