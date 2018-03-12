Законопроект о добыче песка на Сахалине внесен в Госдуму

Проект закона об отмене запрета на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных зонах для Сахалинской области внесен в Госдуму РФ. Речь идет о введении нормы для региона как единственного островного субъекта РФ.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на «РИА Новости», 90% месторождений песка на Сахалине и 100% на Курильских островах, а также до 50% месторождений строительного камня расположены в пределах водоохранных зон. Зачастую запасы песка являются возобновляемыми и в большом количестве привносятся морем во время штормов.

Напомним, сотрудники Сибирского федерального университета разработали уникальную технологию поиска полезных ископаемых. Информация поступает из естественного электромагнитного и сейсмического шума, что снижает цену работ в три раза. Разыскать нефтяные залежи можно будет без взрывов или прокладки трехкилометровой питающей линии. Метод действует и для полиметаллов. Легкий переносной прибор анализирует естественные электромагнитные и сейсмические шумы Земли.