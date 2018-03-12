Коллекторы грозили тюрьмой должнице из Новосибирска

Жительница Новосибирска пожаловалась судебным приставам на коллекторов, которые названивали ей в течение нескольких месяцев с угрозами ареста имущества и лишения свободы.

В течение длительного срока коллекторы из Ульяновской области оказывали психологическое давление на женщину и заявляли, что она может потерять работу и испортить отношения с соседями. Во время разговоров сотрудники агентства обманывали жительницу Новосибирска по поводу того, что ее кредитная история будет ухудшена на 10–15 лет, а также заявляли о возбуждении уголовного дела, которое может вылиться в лишение свободы. Об этом пишет vn.ru.

Потерпевшая обратилась за помощью к судебным приставам. Они направили в арбитражный суд Ульяновской области административный протокол. По итогам его рассмотрения коллекторское агентство должно выплатить штраф 85 тыс. рублей.