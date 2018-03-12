Двух школьников унесло на льдине на Волге в Астрахани

В Астрахани спасены два 12-летних школьника, которых унесло от берега на льдине. Инцидент произошел накануне, 11 марта.

Операцию проводили сотрудники «Волгоспас». Как сообщили «Астрахань-24» в самом центре, мальчики серьезно не пострадали. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

В этой связи агентство напоминает, что 1 марта в районе поселка Приволжье под лед провалились два школьника. Спасти удалось лишь одного из них. Поиски второго продолжаются до сих пор.

3 марта портал iz.ru сообщал о том, что со льда в акватории Финского залива были эвакуированы двое рыбаков-любителей. Самостоятельно они не смогли выбраться на берег из-за большой трещины.