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Диджеи из Ставрополя могут установить рекорд продолжительности музыки

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Диджеи из Ставрополя могут установить рекорд по продолжительности звучания музыки в рамках одного благотворительного сета. Об этом рассказал организатор акции музыкант Александр Возвышаев.

В Ставрополе в рамках благотворительного марафона «Добро в электронном звучании» 32 диджея играли музыку в течение семи суток. Подобное количество часов, а именно 168, является заявкой на признание рекорда по длительности звучания в рамках одного сета.

По словам Александра Возвышаева, на данный момент участники акции собирают необходимые документы для признания мирового рекорда по длительности одного диджей-сета, сообщает NewsTracker.

Организаторы акции «Добро в электронном звучании» играли для сбора средств для помощи больным детям. В заведении, где играли музыканты, была установлена специальная урна для пожертвований, помимо этого, все желающие могли перечислить средства на специальный счет.

Все собранные средства будут перечислены в помощь больным детям через Российский детский фонд.

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