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Пьяного водителя маршрутки задержали под Тюменью

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Под Тюменью полиция задержала нетрезвого водителя маршрутного такси № 64. Мужчина был настолько пьян, что не мог стоять на ногах.

Как сообщает портал «Наш город», на поведение водителя пожаловались жители села Воронино. По их словам, мужчина упал, затем встал и, шатаясь, вошел в магазин. В момент прибытия на место инцидента автоинспекторов, водитель пытался припарковаться к зданию задним ходом.

В областной Госавтоинспекции рассказали, что показания алкотестера 43-летнего водителя составили 1,35 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сейчас он задержан. В отношении него составлен акт об административном правонарушении. Кроме того, наказаны будут и те, кто допустил, что пьяный водитель вышел на линию.

Портал iz.ru 6 марта сообщал о том, что в России будет расширена сеть центров освидетельствования пьяных водителей, для того чтобы появилась возможность оперативно подтверждать показания алкотестеров.

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