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«Яндекс» установил защиту от скрытого майнинга криптовалют

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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«Яндекс.Браузер» получил защиту от несанкционированной добычи злоумышленниками криптовалют через компьютер пользователя. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что для защиты браузера от майнинга был использован алгоритм анализа нагрузки на центральный процессор и блокировки майнинговых скриптов. Если проверка нагрузки подтвердит наличие стороннего скрипта, браузер его заблокирует, при этом сайт останется доступен. Как отметил глава десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов, при несанкционированном майнинге может использоваться до 100% мощности каждого ядра процессора.

Скрипты от злоумышленников можно получить на свой компьютер при использовании пиратского программного обеспечения, а также при переходах на рекламу и выполнении прочих потенциально опасных действий в Сети. Только за второе полугодие 2017 года мошенники таким образом сумели получить несколько миллионов долларов прибыли, сообщает телеканал «360».

В борьбе с митинговыми скриптами помогут антивирусные программы и расширения для браузеров. Например, пользователи могут пользоваться как платными, так и бесплатными блокировщиками рекламы, которые могут справиться с задачей защиты компьютера от вредоносного кода. Нововведение в «Яндекс.Браузере» доступно для пользователей всех платформ, включая iOS и Android.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Шотландии создали первую в мире женскую криптовалюту.

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