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Турнир M-1 Challenge летом вновь состоится в Оренбурге

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В 2018 году Международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge вновь будет проведен в Оренбурге. Он состоится 22 июня в СКК «Оренбуржье».

Как рассказали РИА «Оренбуржье» в промоутерской компании «Золото скифов», в соревнованиях примут участие известные спортсмены и почетные гости. Подготовка к событию уже началась.

Впервые турнир по смешанным единоборствам под эгидой M-1 Global–M-1 Challenge 37 состоялся в феврале 2013 года. Его посетил президент Союза ММА России Федор Емельяненко. В следующем году в рамках M-1 Сhallenge 47 прошел бой между знаменитым бойцом Джеффом Монсоном и Шабаном Ка из Франции. Почетным гостем турнира был легендарный Рой Джонс. В 2015 году гостем турнира была всемирно известная Наталья Рагозина.  

В 2016 и 2017 годах международный турнир в общей сложности посетили около 9 тыс. человек.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что 19 мая в подмосковном Красногорске пройдет Кубок главы города по смешанным единоборствам, в котором Джефф Монсон примет участие как гражданин России.

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