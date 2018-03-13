Хорошо известно, что большинство злокачественных заболеваний отчетливо проявляют себя лишь на поздних стадиях, когда лечение становится крайне сложным, а излечение — нередко невозможным. Многие годы усилия ученых всего мира направлены на поиски анализов и методик, позволяющих диагностировать рак на ранних стадиях. Успешность лечения на этом этапе практически всех злокачественных патологий достигает 90%, в то время как на поздних этот показатель колеблется от 5 до 30%.

Помимо страданий самого пациента, забота о нем тяжким бременем, в том числе финансовым, ложится на его семью и государство. Стоимость лечения новейшими противоопухолевыми препаратами превышает уже $500 тыс. в год. Бюджеты систем здравоохранения всех стран мира испытывают колоссальное давление. В то время как лечение на ранних стадиях, как правило, включает в себя лишь хирургическое вмешательство, стоимость которого несопоставима с ценами на длительные курсы терапии.

Как же поймать болезнь на ранней стадии? Как не дать ей ни единого шанса на победу? Первое, что каждый может сделать для самого себя, — это проходить мероприятия диспансеризации, которые утверждены в нашей стране. Сегодня система здравоохранения России позволяет в полном объеме выполнять весь спектр диагностических мероприятий, включенных в программу онкологического скрининга (то есть раннего выявления) в мире. К таким мерам относят регулярные посещения врача, маммографию с 39 лет, анализ крови на простата-специфический антиген, анализ кала на скрытую кровь, осмотр шейки матки со взятием мазка. Достоверно доказано, что эти безболезненные, бесплатные, не требующие больших временных затрат со стороны пациента меры спасают ежегодно тысячи жизней. Страх узнать о диагнозе понятен, но, говоря словами М.А.Булгакова, не нужно бояться, это неразумно. И эти слова классика литературы и опытного врача полностью отражают картину с диагностикой злокачественных заболеваний на ранней стадии.

Второе — обращение к врачу при появлении малейших поводов для беспокойства, отклонений в своем самочувствии, видимых изменений. Разговаривая с пациентами, собирая анамнез, часто опытный врач понимает, что еще за полгода, а иногда и за год до постановки диагноза были сигналы опасности, недооцененные в свое время пациентом.

Конечно, для запоздалого обращения к врачу имеются иногда и объективные причины — например, большие расстояния в нашей стране. Надеемся, что цифровизация здравоохранения и телемедицина помогут устранить эту проблему. В Сеченовском университете мы работаем над созданием интернет-платформы, обобщающей информацию по планам и методам диспансеризации, ранней диагностики, угрожающим симптомам, рекомендациям по профилактике. Она позволит пользователям быстро и правильно определить следующие шаги и успеть их сделать вовремя.

Третье — забота о своих близких. Подверженность онкологическим заболеваниям растет по мере увеличения возраста, и пик приходится на седьмое и восьмое десятилетия жизни. В это время человеку становится всё сложнее различать естественные возрастные изменения и первые симптомы болезни. Не все моменты удается вовремя поймать врачам и патронажным службам, поэтому соблюдение пожилым человеком графика обследований становится задачей в том числе и близких ему людей.

В ближайшее время благодаря достижениям науки нам удастся расширить и улучшить методы ранней диагностики онкологических заболеваний. В связи с этим в нашем университете создается биостатистическая платформа для оценки риска развития самых распространенных опухолей. Только по одному параметру крови сейчас нельзя с высокой долей вероятности исключить или заподозрить онкологический диагноз. Но благодаря математической модели с применением нескольких параметров — в нашей панели их 16 — шанс уловить раннюю стадию увеличивается.

Еще один метод в активной разработке — это так называемая жидкостная биопсия. Дело в том, что даже на начальных стадиях рака наш организм с ним активно борется и старается разрушить клетки опухоли. После распада раковой клетки в кровь поступает ее ДНК. Она свободно плавает в крови, поэтому получила название опухолевая свободно циркулирующая ДНК, которая несет в себе целый спектр изменений: мутаций, транслокаций и так далее. Наличие свободно циркулирующей ДНК в крови было открыто еще в 1949 году, только спустя четыре десятилетия была создана концепция «жидкостной биопсии» у онкологических больных, и лишь 2009 году удалось создать метод обнаружения мутаций в опухолевой ДНК, циркулирующей в крови. Пока как зарегистрированный медицинский метод «жидкостная биопсия» используется для наблюдения за пациентами с уже известным онкологическим диагнозом. Но, учитывая мощь направленных на решение этой проблемы усилий и готовность технических средств, момент, когда по капле крови будет выставляться диагноз, приближается.

Огромную значимость для науки имел проект «Геном человека», позволивший расшифровать всю генетическую информацию. В нем участвовали и российские ученые. Проект стоил колоссальных денег — порядка $3 млрд, но дал мощный толчок к развитию этой области науки. И уже сегодня каждый желающий может узнать всю значимую — не только для онкологии — генетическую информацию за 70–100 тыс. рублей.

В целом, могу сказать, что сегодня сложно обогнать онкологическую науку по динамичности и скорости развития, по успехам в диагностике и лечении. Сегодня зачастую диагноз злокачественного новообразования на ранней стадии — не приговор, а лишь временная сложность в жизни пациента, поэтому призываю всех использовать достижения современной медицины, верить врачам и заботиться о своем здоровье.

Автор — руководитель Центра персонализированной онкологии Первого МГМУ имени Сеченова

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