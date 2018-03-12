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Очаг бешенства обнаружен в Ростовской области

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В Ростовской области выявлен очаг бешенства. Заболевание выявили у павшей коровы в хуторе Александровском. Корова жила на частном подворье. В ближайшее время в Обливском районе области будет объявлен карантин.

Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на ветеринарную службу, в настоящее время в регионе в трех районах сложилась неблагоприятная ситуация по бешенству. Кроме Обливского района, случаи заражения зафиксированы в Октябрьском и Красносулинском районах. Там ранее болезнь была обнаружена у собак.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Польше не исключают возможность строительства забора длиной почти 1,2 тыс. км на восточной границе для того, чтобы бороться с африканской чумой свиней (АЧС).

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