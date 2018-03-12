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Реку Воронеж предлагают соединить с «липецким морем»

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Фото: commons.wikimedia.org
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В единую акваторию могут объединить реку Воронеж и Матырское водохранилище, которое еще называют липецким морем. Идея появилась на областном «Портале неравнодушных».

Автор идеи, местный житель Илья Крылосов, считает, что Липецку это позволит раскрыться как туристическому центру. Благодаря этому будет реализовано множество бизнес-проектов в области туризма, отдыха и транспорта. А маршрут, который появится в результате подобного слияния, станет туристической достопримечательностью.

Что касается технической стороны воплощения этого плана, то, по мнению Крылосова, объединить водоемы можно будет с помощью судоходного шлюза или судоподъемника, ориентированного на маломерные суда. Проект станет рентабельным из-за взимания платы с судов, которые будут ходить по объединенной акватории.

Ресурс Lipetskmedia отмечает, что автору идеи необходимо до 6 апреля набрать не менее 500 сторонников. После этого проект будет передан на рассмотрение городским и областным властям.

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