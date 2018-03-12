Двое школьников чуть не утонули в Ангаре во время селфи

В Иркутске школьник спас друга, который провалился в полынью, делая селфи.

Девятилетний ребенок вместе с другом собирался сделать фотографию в районе Верхней Набережной на Ангаре. В какой-то момент мальчик слишком близко подошел к полынье и провалился. Второму школьнику удалось удержаться на льду, он вытащил товарища из воды, сообщает «Сибирское агентство новостей».

Школьников заметил сотрудник полиции, проезжавший мимо на автомобиле. Он доставил ребят до сторожки лодочной станции, а затем передал родителям. С семьями проведены профилактические беседы.

Еще один несчастный случай с селфи произошел в Еврейской автономной области. Как сообщал портал iz.ru, 14-летняя девочка перелезла через ограждение подстанции, чтобы сделать удачный кадр. Школьница получила электрические ожоги лица, рук и ног.