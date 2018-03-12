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Призеру ОИ-2018 Большунову посвятили оду на малой родине

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Лыжнику Александру Большунову, который завоевал на Олимпиаде в Пхенчхане три серебряных и одну бронзовую медаль, посвятили оду жители Севского района Брянской области. Именно там олимпиец родился и вырос.

Четыре медали — итог лыжной гонки. / Натянуты нервы, и с губ рвется стон. / Четыре медали, и ты их достоин, / Наш славный земляк, Александр Большунов», — приводит выдержку из стихотворения интернет-газета «Брянские новости».

По словам земляков лыжника, первую лыжню ему «прокладывал» отец — учитель физкультуры. В местных спортивных школах уже ожидают после побед Большунова бума на занятия лыжами, ведь теперь многие юные спортсмены захотят тоже успешно выступать на Олимпиадах.

Портал iz.ru 4 марта также сообщал о том, что Александр Большунов финишировал вторым в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Финляндии. Он уступил лыжнику из Казахстана Алексею Полтаранину всего 9,1 секунды. Третьим стал финн Ийово Нисканен.

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