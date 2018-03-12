Снег с крыши рухнул на голову подростка в Саратове

16-летнюю девочку госпитализировали с серьезными травмами в Саратове, на нее сошла снежная масса с крыши жилого дома.

Инцидент произошел на Ново-Астраханском шоссе. Большое количество снега упало на 16-летнюю девочку, находившуюся возле дома. Несовершеннолетнюю госпитализировали, сейчас она находится не в тяжелом состоянии, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Всего за неделю травмы из-за снега в Саратове получили 18 человек. 15 горожан обратились к медикам из-за гололеда, еще трое пострадали от схода снега с крыш. Например, 9 марта на улице Танкистов под обрушение снежной глыбы попал мужчина. Он не пострадал, однако очевидцы указали, что для ребенка попадание под упавший сугроб могло закончиться плачевно.