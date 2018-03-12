Мастер-классы для косторезов появились в Магадане

В Магаданском колледже искусств проводятся мастер-классы по косторезному искусству. Будущие абитуриенты узнают секреты мастерства, увидят учебные мастерские, пообщаются со студентами.

Как сообщает ИА MagadanMedia, в «Школе косторезов» бесплатно занимаются 10 человек. Это единственное учреждение подобного профиля на Дальнем Востоке. Обучение ведется по аутентичным образцам, вдохновленным мифами народов Севера.

Ранее косторезное искусство считалось почти утраченным, но благодаря субсидиям из федерального бюджета началось его возрождение. Работы магаданских мастеров стоят десятки тысяч долларов. В будущем школа будет принимать студентов из разных регионов Дальнего Востока.