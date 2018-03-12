Массовые проверки таксистов начались в Якутии

В Якутии стартовала профилактическая операция по выявлению таксистов-нелегалов, организованная в связи с частыми авариями по их вине. Проверки будут идти целый месяц, с 12 марта по 13 апреля.

Сотрудники управления Гостехнадзора по региону при участии ГИБДД будут останавливать автомобили, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа, и выявлять водителей, работающих без разрешения. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Напомним, в Тамбове появился черный список таксистов. В нем перечислены марки автомобилей и госномера недобропорядочных перевозчиков. Всего в списке 99 машин. Автор перечня — региональное управление автомобильных дорог и транспорта. Там констатируют увеличение случаев перевозки пассажиров автомобилями такси без соответствующего разрешения.