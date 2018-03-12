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Прославившийся авиадебоширством боксер испортил лифт во Владивостоке

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Во Владивостоке полицейские проводят проверку после сообщения жительницы дома № 3 на Сочинской улице, где нетрезвые мужчины в ночь с 9 на 10 марта ломали и скидывали в холл первого этажа обшивку лифта. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Интернет-пользователи узнали в одном из вандалов авиадебошира, который закурил в самолете, летевшем на Олимпиаду и которого затем задержали в корейском аэропорту за нарушение порядка. Также он является мастером спорта по боксу, сообщает ИА PrimaMedia. Полиция устанавливает его личность, ищет очевидцев произошедшего и подсчитывает сумму причиненного ущерба.

Напомним, 5 марта было предложено внести поправку в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которой штраф авиадебоширам может быть увеличен в 10 раз — до 2040 тыс. рублей. Планируется увеличить штрафы за нарушение правил фото- и видеосъемки в салоне лайнера и пользования телефонами со 100 до 1 тыс. рублей. Возможно введение отдельного наказания за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 

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