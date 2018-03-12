Картины из крыльев бабочек представят в Башкортостане

В Уфе открывается выставка картин, которые, как мозаика, сложены из кусочков крыльев бабочек.

Уникальной техникой владеют только три человека в мире. Картины, которые производятся из крыльев бабочек, достаточно дорогие. Организаторы экспозиции обращают внимание на то, что насекомых ради фитоискусства никто не убивал. Бабочки живут от нескольких дней до нескольких недель, отживших насекомых коллекционеры и авторы приобретают на специальных фермах, сообщает ИА «Башинформ».

Экспозицию представляет дом-музей Ш.А. Худайбердина в Уфе. Помимо картин, гости увидят и живых бабочек, которые будут свободно перемещаться по выставке. С насекомыми можно сфотографироваться.

Выставка будет работать до 29 апреля.