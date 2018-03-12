Прямой эфир

Картины из крыльев бабочек представят в Башкортостане

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Reinhard Hölz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уфе открывается выставка картин, которые, как мозаика, сложены из кусочков крыльев бабочек.

Уникальной техникой владеют только три человека в мире. Картины, которые производятся из крыльев бабочек, достаточно дорогие. Организаторы экспозиции обращают внимание на то, что насекомых ради фитоискусства никто не убивал. Бабочки живут от нескольких дней до нескольких недель, отживших насекомых коллекционеры и авторы приобретают на специальных фермах, сообщает ИА «Башинформ».

Экспозицию представляет дом-музей Ш.А. Худайбердина в Уфе. Помимо картин, гости увидят и живых бабочек, которые будут свободно перемещаться по выставке. С насекомыми можно сфотографироваться.

Выставка будет работать до 29 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые опубликовали видео с агрессивной гусеницей
«Мону Лизу» да Винчи могут выставить в Пушкинском музее

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017