Охотник застрелил товарища в Иркутской области

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 24-летнего мужчины на охоте. Его 38-летний напарник подозревается в причинении смерти по неосторожности. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Следователи выяснили, что товарищи охотились 4 марта неподалеку от села Панагино Куйтунского района. Старший целился в дикое животное, но случайно попал в друга. Увидев, что тот скончался, стрелявший обратился в полицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, жителя Вологодской области, застрелившего товарища вместо лося, обвинили в нарушении правил охоты. Трагедия произошла 24 октября 2017 года. Двое мужчин без должного разрешения прибыли с огнестрельным оружием в лес для охоты на лося в темное время суток. Обнаружив зверя, браконьеры во время преследования разделились. Один из охотников произвел выстрел из ружья в сторону лося, но попал в своего товарища.