Женщина с ребенком перевернулись на снегоходе в Тверской области

Четырехлетняя девочка пострадала в результате происшествия со снегоходом в Тверской области, транспортное средство опрокинулось на проселочной дороге.

Малолетнего ребенка на снегоходе решила прокатить 35-летняя мать. Не имея водительского удостоверения, женщина усадила дочь на транспортное средство, не зарегистрированное в установленном порядке. Снегоход опрокинулся на ходу при движении по улице в деревне Николо-Рожок, сообщают «Тверские ведомости».

Девочка получила травмы. На попутном транспорте ее подвезли до автомобиля скорой помощи. Ребенка госпитализировали.