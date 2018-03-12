В центре Тюмени сгорел ресторан

Крупный пожар ликвидирован в центре Тюмени. На Цветном бульваре горело двухэтажное здание, в котором находился ресторан. Обошлось без пострадавших. Сумма ущерба сейчас устанавливается.

Как сообщает ресурс megatyumen.ru, горела крыша и верхний этаж здания. Общая площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м.

С возгоранием не могли справиться на протяжении трех часов. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. С огнем боролись 41 человек и 17 единиц техники.

Причины случившегося пока неизвестны. Их будут устанавливать пожарные дознаватели.

Портал iz.ru утром сообщал о крупном пожаре на шинном складе в Новосибирске. По предварительным данным, он начался из-за неосторожного обращения с огнем.