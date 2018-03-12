В Таиланде спасли тонувшую в море 76-летнюю россиянку

Спасатели в Таиланде спасли тонувшую в море 76-летнюю туристку из России. Об этом сообщает Phuket News.

По данным издания, инцидент произошел накануне на побережье в районе Патонг Бич. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь. Кроме этого, были проведены мероприятия сердечно-легочной реанимации.

В настоящее время россиянка находится в медучреждении. Ее состояние оценивается как стабильное, передает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что израильские врачи смогли спасти российского туриста, запустив его сердце 26 раз.