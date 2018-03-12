Автомобилисты Хабаровска выстроили из машин портрет Путина

Автомобилисты в Хабаровске приняли участие в массовой акции, выстроив из машин портрет президента России Владимира Путина. Об этом сообщил один из организаторов акции Вячеслав Шемпелев.

По его словам, данная акция не имеет отношения к предстоящим президентским выборам в России.

«Мы давно хотели сделать сложную композицию, в частности портрет человека. И когда выбирали, решили, что это будет президент», — приводит слова Шемпелева РИА «Новости».

Он отметил, что в акции было задействовано порядка 250 автомобилей. Для создания портрета участниками флешмоба была сделана разметка, при этом никакие специальные приборы не использовались — только глазомер и рулетка. После построения водители включили фары и аварийные огни машин. Окончательный результат был снят сверху с помощью видеокамеры, установленной на квадрокоптере.

По словам Шемпелева, предстоящим летом автомобилисты планируют создать сложную композицию из большого количества машин, чтобы побить свой предыдущий рекорд.

Это не первый случай проведения подобных акций с участием автомобилистов Хабаровска. Как сообщал портал iz.ru, летом 2017 года водители составили из автомобилей российский герб и аббревиатуру «РФ» в преддверии Дня конституции России. Во флэшмобе приняли участие более 3 тыс. хабаровских автомобилистов, которые соорудили фигуру в виде герба России с помощью 721 машины.