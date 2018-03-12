Умер известный британский комик Кен Додд

Известный британский комик и актер Кен Артур Додд скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агента актера Роберта Холмса.

По информации издания, причиной смерти актера стало инфекционное заболевание грудной клетки. Две недели назад Додд был госпитализирован в одно из медучреждений.

Как сообщил агент Додда, комик ушел из жизни через два дня после регистрации брака с его возлюбленной Энн Джонс, отношения с которой продлились на протяжении 40 лет.

Кен Додд с 1963 по 1999 годы снялся в 33 фильмах. Среди наиболее известных картин с участием Додда — «Алиса в Стране чудес» и сериал «Доктор Кто». В 1982 году Додда удостоили Ордена Британской империи, а в начале 2017 года он был посвящен в рыцари.