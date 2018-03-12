Шайба Малкина закрепила победу «Питтсбурга» над «Далласом» в матче НХЛ

Шайба и голевая передача российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина закрепили победу команды над «Далласом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

В составе «Питтсбурга» отличились также Патрик Хёрнквист и Джейми Олексяк.

По итогам игры Малкин был признан третьей звездой матча. Он достиг отметки в 919 очков в лиге и обошел бывшего форварда «Детройта» Павла Дацюка, сообщает «Спорт-Экспресс».