Шайба Малкина закрепила победу «Питтсбурга» над «Далласом» в матче НХЛ
Шайба и голевая передача российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина закрепили победу команды над «Далласом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.
В составе «Питтсбурга» отличились также Патрик Хёрнквист и Джейми Олексяк.
По итогам игры Малкин был признан третьей звездой матча. Он достиг отметки в 919 очков в лиге и обошел бывшего форварда «Детройта» Павла Дацюка, сообщает «Спорт-Экспресс».