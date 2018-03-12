Крупный пожар на шинном складе в Новосибирске локализован

Крупный пожар на шинном складе на площади в Заельцовском районе Новосибирска локализован. Площадь возгорания составила около 300 кв м. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, к настоящему времени открытое горение ликвидировано, пожарные осуществляют разбор и проливку конструкций. На месте происшествия работают 90 человек и 25 единиц техники. В ближайшее время специалисты намерены установить причины возникновения пожара. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Как сообщал портал iz.ru, крупный пожар на шинном складе в Новосибирске произошел утром 12 марта в промышленной зоне города.