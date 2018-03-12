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Прокуратура начала проверку после обнаружения кистей рук в Хабаровске

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Фото: informing.ru
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В Хабаровском крае начата проверка в связи с размещением в СМИ сведений об обнаружении на берегу протоки реки Амур 26 пар отрубленных кистей рук. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Прокурору Хабаровска поручено проверить соблюдение законодательства, регулирующего порядок захоронения невостребованных тел умерших в деятельности организаций, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, следственный комитет России проводит проверку судебно-медицинского учреждения Хабаровска по факту обнаружения человеческих останков. Утверждалось, что находка не имеет криминального характера. Однако обнаруженные кисти рук были утилизированы не должным образом.

В пригороде Хабаровска 8 марта был найден мешок с 26 парами отрубленных человеческих кистей. Сообщалось, что возле останков были разбросаны бинты и бахилы.

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