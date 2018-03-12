Дым от пожара на шинном складе в Новосибирске не представляет угрозы

Концентрация вредных веществ в воздухе не превысила предельно допустимых значений в результате пожара на складе шин в Новосибирске. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, задымление не несет угрозы населению. Сообщается, что погибших и пострадавших при пожаре нет. В региональном управлении МЧС рассказали, что огонь не перекинулся на строения промзоны, располагающиеся рядом с горящим объектом.

В настоящее время на месте пожара проводится проливка и разбор конструкций. Пожар начался утром в понедельник, 12 марта. Площадь возгорания составила около 300 кв. м.