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Дым от пожара на шинном складе в Новосибирске не представляет угрозы

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Концентрация вредных веществ в воздухе не превысила предельно допустимых значений в результате пожара на складе шин в Новосибирске. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, задымление не несет угрозы населению. Сообщается, что погибших и пострадавших при пожаре нет. В региональном управлении МЧС рассказали, что огонь не перекинулся на строения промзоны, располагающиеся рядом с горящим объектом.

В настоящее время на месте пожара проводится проливка и разбор конструкций. Пожар начался утром в понедельник, 12 марта. Площадь возгорания составила около 300 кв. м.

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