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Неизвестный совершил нападение с ножом в Вене и был застрелен

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Фото: Twitter.com
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Неизвестный совершил нападение с ножом около резиденции посла Ирана в Вене.

Об этом сообщила полиция австрийской столицы в Twitter.

«Иранская резиденция: неизвестный, совершивший нападение с ножом, был застрелен австрийскими вооруженными силами», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В результате нападения один военнослужащий получил легкое ранение. Сейчас он находится в больнице.

По информации местных СМИ, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии.

Ранее сообщалось, что 23-летний мужчина напал с ножом на прохожих в Вене 7 марта. В результате его действий пострадали четыре человека.

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