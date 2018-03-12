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Российские ученые создали оптические копии экспонатов Алмазного фонда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) совместно с Греческим институтом голографии изготовили оптические копии 10 экспонатов из Алмазного фонда, сообщили «Известиям» в Гохране России.

Созданные голограммы воссоздают детальные изображения сокровищ, передавая, в том числе, блеск драгоценных камней и блики на металле. Это позволит демонстрировать музейные ценности, не вывозя их из хранилищ.

Среди ценностей, по которым были сделаны копии, четыре экспоната из серебряной коллекции ювелира XIX века Павла Сазикова — «Колокольчик», «Тройка», «Пастушок» и серебряный сосуд для питья. Также в списке оказались два ордена — Святой Екатерины и Святого Александра Невского, турмалиновый бант-склаваж Екатерины II, флакон работы Фаберже и многое другое.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сокровища Гохрана воссоздали в голограммах

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