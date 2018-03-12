Жители западной части Лондона остались без света

Несколько кварталов в лондонском районе Вест-Энде остались без электричества вечером в воскресенье, 11 марта. Сообщается, что в западной части британской столицы не работают уличное освещение и светофоры, также был прерван показ нескольких театральных постановок.

Энергетическая компания UK Power Networks принесла извинения потребителям за отключение электричества. Сообщается, что отключения произошли из-за проблем с подземным кабелем. Энергетики обещали восстановить подачу электричества к 23:30 по местному времени (02:30 мск), передает ТАСС.

Более 25 тыс. домов остались без электричества после пожара на электростанции в Солтберне на северо-востоке Англии. Возгорание произошло вечером 5 марта и было вызвано неисправностью подземных электрокабелей.