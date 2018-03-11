Опубликовано видео с места нейтрализации террористов под Саратовом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с места нейтрализации преступников, которые собирались устроить теракт в Саратовской области.

На видео видны тела двух бандитов с пистолетами в руках, работающие на месте сотрудники ФСБ и, предположительно, самодельное взрывное устройство.

По данным ведомства, террористы были ликвидированы 11 марта. Они намеревались скрыться на машине и при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам ФСБ. В результате перестрелки боевики получили смертельные ранения.

Управлением ФСБ России по Саратовской области возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее сообщалось, что ФСБ 5 марта задержала сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Махачкале. Пятеро мужчин занимались вербовкой населения в Дагестане и переправкой людей в Сирию для участия в военных действиях на стороне боевиков. По данным ведомства, они успели склонить к выезду не менее четырех граждан.