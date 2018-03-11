Не менее 16 человек погибли из-за удара молнии по церкви в Руанде

Не менее 16 человек погибли, десятки получили ранения в результате удара молнии по церкви в Руанде.

Об этом сообщает издание Mena FN со ссылкой на местные власти.

Трагический инцидент произошел в населенном пункте Нярюгуру на юге страны. Большинство погибших скончались на месте, еще 140 человек были госпитализированы.

Отмечается, что другим ударом молнии в этом же районе был убит еще один человек.

В конце декабря сообщалось, что более 50 военнослужащих получили ранения в результате удара молнии по военному лагерю в колумбийском городе Попаян департамента Каука.