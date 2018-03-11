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Спасатели обнаружили тела погибших при крушении самолета в Иране

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Фото: REUTERS/Tasnim News Agency
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Поисковые отряды добрались до места крушения турецкого частного самолета Bombardier Challenger 600 в Иране, на месте были обнаружены обгоревшие останки 11 человек — восьми пассажиров и троих членов экипажа, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям страны. 

По словам специалистов, для идентификации найденных останков потребуется анализ ДНК. 

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы несколько спецбригад, а также альпинисты и пожарные. Обломки самолета были найдены на высоте около 400–500 м над уровнем моря, практически на краю скалы.

«Пожар на месте крушения еще продолжается, и, как отмечают специалисты, из-за условий местности существует угроза распространения огня», — уточняет ТАСС со ссылкой на агентство FARS.

Турецкий частный самолет исчез с радаров в воскресенье, 11 марта, в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Он разбился недалеко от города Шахре-Корд. Лайнер выполнял рейс Шарджа (ОАЭ)–Стамбул. Все 11 человек на борту погибли. В их числе оказалась 28-летняя дочь председателя совета директоров компании «Башаран» Мина Башаран, которая вместе с семью подругами возвращалась с отдыха в Эмиратах. 28 марта должна была состояться ее свадьба.

Соболезнования в связи с трагедией уже выразил официальный представитель МИДа Исламской Республики Бахрам Гасеми. 

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