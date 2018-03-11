Экс-футболист Владимир Герасимов погиб в Китае

Футболист Владимир Герасимов, несколько лет назад завершивший свою карьеру, погиб в Китае. Об этом сообщает «Чемпионат».

В ночь на 9 марта 28-летнего спортсмена сбил автомобиль. В момент аварии Герасимов ехал на скутере. Водитель машины скрылся с места происшествия.

В течение двух часов после аварии пострадавшему не была оказана медицинская помощь, вследствие чего он скончался. На данный момент решается вопрос о транспортировке тела в Москву.

Владимир Герасимов был воспитанником НОУ ЦСиО «Локомотив-2». Он выступал в амплуа нападающего за «Калугу», «Волочанин-Ратмир», «Нику» и чешский «Богемианс».

9 марта скончался защитник молодежной академии французского футбольного клуба «Тур» Тома Родригес. Футболисту было 18 лет.