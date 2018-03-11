Прямой эфир

«Спартак» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 22-го тура РФПЛ

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский «Спартак» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0 в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Единственный гол в конце встречи (89-я минута) забил Фернандо.

Примечательно, что на 28-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес не смог реализовать пенальти. Зато спартаковец отличился, заработав желтую карточку, из-за чего пропустит следующий матч против «Рубина».

Эта победа стала первой для «Спартака» за всю российскую историю встреч со «СКА-Хабаровск».

В прошлом сезоне в 1/16 финала Кубка России хабаровчане выиграли дома со счетом 1:0, в нынешнем чемпионате первая встреча завершилась вничью 0:0.

По словам главного тренера москвичей Массимо Карреры, пройти оборону команды из Хабаровска было совсем не просто.

«Игра напомнила прошлогодние матчи. Нелегко играть с командами, которые окапываются у своих ворот. Мы не забили с пенальти, но продолжили играть в наш футбол и в конце дожали», –– цитирует «Спорт-Экспресс» тренера.

При этом Каррера подчеркнул, что замена Промеса на 78-й минуте не была связана с его неудачной попыткой реализовать пенальти.

«Он провел хороший матч. Я заменил его, чтобы ребята сделали что-то другое на поле. Конечно, я заменил его не потому, что он не забил пенальти», –– отметил наставник «Спартака».

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Ахмат» и поднялся на второе место в РФПЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Локомотив» и «Спартак» не сумели выявить победителя в матче РФПЛ
Президент «Локомотива» запретил перформанс болельщиков «Спартака»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017