«Спартак» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 22-го тура РФПЛ

Московский «Спартак» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0 в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Единственный гол в конце встречи (89-я минута) забил Фернандо.

Примечательно, что на 28-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес не смог реализовать пенальти. Зато спартаковец отличился, заработав желтую карточку, из-за чего пропустит следующий матч против «Рубина».

Эта победа стала первой для «Спартака» за всю российскую историю встреч со «СКА-Хабаровск».

В прошлом сезоне в 1/16 финала Кубка России хабаровчане выиграли дома со счетом 1:0, в нынешнем чемпионате первая встреча завершилась вничью 0:0.

По словам главного тренера москвичей Массимо Карреры, пройти оборону команды из Хабаровска было совсем не просто.

«Игра напомнила прошлогодние матчи. Нелегко играть с командами, которые окапываются у своих ворот. Мы не забили с пенальти, но продолжили играть в наш футбол и в конце дожали», –– цитирует «Спорт-Экспресс» тренера.

При этом Каррера подчеркнул, что замена Промеса на 78-й минуте не была связана с его неудачной попыткой реализовать пенальти.

«Он провел хороший матч. Я заменил его, чтобы ребята сделали что-то другое на поле. Конечно, я заменил его не потому, что он не забил пенальти», –– отметил наставник «Спартака».

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Ахмат» и поднялся на второе место в РФПЛ.