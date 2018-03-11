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Путин рассказал о «захвате» лайнера перед открытием Олимпиады в Сочи

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Президент России Владимир Путин рассказал, как за час до открытия Олимпиады-2014 ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в Сочи, и он предложил сбить его, согласно имеющемуся на этот случай плану. Об этом Путин рассказал в воскресенье, 11 марта, в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

«Один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр… докладывает… захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул… требуют посадки в Сочи… Я спросил: что вы предлагаете? В соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации... сбить. Я им сказал: действуйте в соответствии с планом», — цитирует Путина «РИА Новости».

Ведущий поинтересовался, что он чувствовал между этими двумя звонками. На это президент ответил: «Мне кажется, лучше об этом не говорить».

Позже выяснилось, что на самолете был просто пьяный дебошир.

Ранее сегодня в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин рассказал, что он за 30 лет совместной работы с президентом России Владимиром Путиным никогда не сталкивался с его ошибками.

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