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Глава минфина США призывает судить о Трампе по делам

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Фото: ТАСС/Ting Shen
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Министр финансов США Стивен Мнучин призвал в воскресенье обращать не на грубость президента Дональда Трампа, а на его политику. Так он в воскресенье, 11 марта, прокомментировал вопрос Эн-би-си о ругательствах, использовавшихся главой Белого дома накануне.

«Он использует эти грубые выражения в контексте предвыборного митинга, и очевидно, было много забавных моментов на этом митинге», — цитирует Мнучина ТАСС.

Одним из жертв нападок президента на политическом митинге в Пенсильвании стал сам интервьюирующий Мнучина журналист Эн-би-си Чак Тодд, которого президент назвал «сонный сукин сын».

19 сентября, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы». В свою очередь, Ким Чен Ын назвал речь Трампа «сумасшедшим бредом», а самого американского президента — «старым маразматиком».

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