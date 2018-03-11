Скончался актер Дмитрий Дорлиак-младший

Актер Дмитрий Дмитриевич Дорлиак скончался в Париже на 82-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на родственников артиста.

Дорлиак умер еще в начале марта, однако известно об этом стало только сейчас. Отмечается, что актер длительное время тяжело болел.

«В храме Александра Невского в Париже 2 марта прошло отпевание Дмитрия Дмитриевича Дорлиака. Он скончался в возрасте 81 года после тяжелой болезни», — рассказали близкие артиста.

Дмитрий Дорлиак-младший — сын знаменитого советского актера Дмитрия Львовича Дорлиака, сыгравшего главную роль в фильме «Строгий юноша».

Также он является племянником певицы Нины Дорлиак, в семье которой и воспитывался после ранней смерти отца. Спустя годы он напишет книгу о супруге тети пианисте Святославе Рихтере –– «Мимолетности Святослава Рихтера: воспоминания».

Дмитрий Дмитриевич унаследовал профессию отца, так же как и Дорлиак-старший, служил в Театре на Таганке. Выступал на сцене Театра на Малой Бронной, играл в «Ленкоме».

Зрителям он хорошо известен по ролям в фильмах «Следствие ведут знатоки», «Мегрэ колеблется» и других.