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Центр занятости молодежи трудоустроил почти 9 тыс. человек

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Центр занятости молодежи в Москве трудоустроил более 8,7 тыс. человек в 2017 году. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

В центр, работающий в Москве с 2016 года с лицами от 14 до 30 лет, обратились порядка 35,5 тыс. человек с целью трудоустройства, почти половина пришедших работу получила.

«Специалисты помогают устроиться на работу, определиться с профессией и узнать о рынке труда. В 2017 году в центр обратились 35,5 тыс. человек, из которых свыше 11 тыс. — с целью трудоустройства. Большинство — 65% — молодежь от 18 до 29 лет, остальные — несовершеннолетние», –– говорится в сообщении.

К каждому соискателю прикреплен свой куратор, который лично заинтересован в том, чтобы подобрать оптимальный вариант для каждого, кто ищет свою работу мечты.

После собеседования куратор перезванивает подопечному и интересуется, как всё прошло. Если соискателя постигла неудача, его снова приглашают в центр и подбирают новую вакансию.

11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте числа индивидуальных предпринимателей в столице. По его словам, в 2017 году их количество выросло на 11,3%.

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