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ЦСКА разгромил «Ахмат» и вышел на второе место в РФПЛ

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу в матче 22-го тура чемпионата России, поднявшись на второе место в РФПЛ. Соперниками ЦСКА были футболисты из грозненского клуба «Ахмат», передает «РИА Новости».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Таким образом, ЦСКА набрал 41 очко и вышел на второе место в РФПЛ.

Ранее стал известно, что ЦСКА уступил французскому футбольному клубу «Лион». Встреча завершилась со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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