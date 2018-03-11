ЦСКА разгромил «Ахмат» и вышел на второе место в РФПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу в матче 22-го тура чемпионата России, поднявшись на второе место в РФПЛ. Соперниками ЦСКА были футболисты из грозненского клуба «Ахмат», передает «РИА Новости».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Таким образом, ЦСКА набрал 41 очко и вышел на второе место в РФПЛ.

Ранее стал известно, что ЦСКА уступил французскому футбольному клубу «Лион». Встреча завершилась со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.