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Бывший канцлер Германии отказался пересмотреть отношение к Путину

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что не станет пересматривать свое отношение и положительное мнение о президенте России Владимире Путине, несмотря на критику в свой адрес. Об этом стало известно в воскресенье, 11 марта.

«Это основано на личной дружбе. Это меньше всего связано с политикой. Скорее всего, это отношение людей друг к другу. Я не собираюсь этого менять», — цитирует Шредера «РИА Новости».

Он добавил, что ему приходится терпеть критику в Германии.

Первая встреча Шредера и Владимира Путина состоялась в 2000 году.

11 марта в интервью Путин рассказал, что его друзьями становятся только те, кто не способен на предательство.

22 января Шредер предсказал в будущем отмену санкций против РФ, введенных из-за ситуации на Украине. Он также добавил, что доверяет президенту России Владимиру Путину.

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