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ФСБ опубликовала видео с места нейтрализации боевиков под Саратовом

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Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись нейтрализации боевиков, готовивших теракты в Саратовской области.

На кадрах видны тела двух преступников с оружием в руках, также запечатлено самодельное взрывное устройство (СВУ).

Боевики законспирированной ячейки, намеревавшиеся устроить теракты под Саратовом, были ликвидированы 11 марта. При задержании они попытались скрыться на автомобиле и открыли огонь по сотрудникам ФСБ.

В ходе перестрелки боевики были убиты.

При осмотре машины злоумышленников были обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, ручная граната и СВУ мощностью около 3 кг тротила, начиненное поражающими элементами.

«Управлением ФСБ России по Саратовской области возбуждено уголовное дело с квалификацией «Приготовление к террористическому акту». Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил высокий профессионализм сотрудников ФСБ.

«Силовики сработали оперативно, четко, профессионально. В области предпринимаются все  необходимые меры по обеспечению  общественной безопасности и правопорядка, выстроено взаимодействие с органами власти всех уровней для проведения комплексных оперативных и профилактических мероприятий», –– цитирует главу региона его пресс-служба.

6 марта сообщалось о задержании в Махачкале пятерых сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которые готовили теракты на Северном Кавказе.

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