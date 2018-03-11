Эберхард принес извинения Шипулину за инцидент с падением во время гонки

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард извинился перед российским спортсменом Антоном Шипулиным за инцидент с падением во время гонки на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Из-за падения Шипулин не смог побороться за золото. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Biathlon facts&stats.

Перед финишем Эберхард наступил Шипулину на лыжу. Из-за этого российский биатлонист споткнулся и упал. После окончания гонки спортсмен из Австрии дождался Шипулина и пожал ему руку.

Шипулин отметил, что не обижается на Юлиана Эберхарда и понимает, что этот поступок не был умышленным.

«Конечно, для меня сегодня обидная ситуация сложилась, она вполне спортивная, я не обижаюсь на Юлиана. Он не наступил мне на лыжу умышленно, я понимаю его, поэтому обид никаких не может быть, только разочарование от этой ситуации», — цитирует Шипулина пресс-служба Союза биатлонистов России.

Ранее стало известно, что Шипулин занял третье место в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира. Золото завоевал австриец Юлиан Эберхард, на втором месте — биатлонист из Франции Мартен Фуркад.