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В Госдуме прокомментировали изменения в конституции Китая

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал решение китайских депутатов сделать правление председателя КНР бессрочным.

По мнению депутата, подобный шаг говорит о доверии к нынешнему лидеру Китая Си Цзиньпину.

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«Принятие данного решения можно считать отчасти символом доверия к нынешнему руководителю КНР. Ну а в целом принятие подобных моделей, утверждение тех или иных политических моделей — это дело любого государства. Вне всякого сомнения, что Китай имеет такое право», –– цитирует «РИА Новости» Новикова.

Он подчеркнул, что Си Цзиньпин зарекомендовал себя как эффективного руководителя.

«Находясь во главе КНР, Си Цзиньпин зарекомендовал себя как руководитель очень эффективный, который успешно решает те задачи, которые стоят перед страной», — сказал депутат.

Новиков добавил, что в мире есть много стран, которые считаются демократичными, но не имеют ограничения в сроках правления тех или иных высокопоставленных должностных лиц.

Парламентарий отметил, что есть много стран, которые считаются абсолютно демократичными, но где нет ограничений на срок тех или иных полномочий должностных лиц.

11 марта стало известно, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) проголосовали за внесение в конституцию страны поправки, отменяющей ограничение правления председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.

Си Цзиньпин возглавляет Китай с марта 2013 года.

С предложением убрать ограничения в два срока для лидера страны выступил ЦК Компартии Китая.

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