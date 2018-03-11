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В Абхазии задержан подозреваемый в убийстве женщины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В центре Сухума мужчина застрелил женщину, он явился в милицию с повинной. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

«В воскресенье в 14:50 мск в дежурную часть МВД поступило сообщение об убийстве женщины на проспекте Аиааира в центре Сухума. Подозреваемый в совершении убийства житель Сухума Виктор Джанба явился в милицию с повинной», — сказала начальник пресс-службы Ирина Киут.

Личность убитой установлена — ею являлась жительница Гудаутского района. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

10 марта в торговом центре в Сургуте мужчина нанес несколько ножевых ранений своему знакомому, после чего явился в полицию и дал признательные показания.

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