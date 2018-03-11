Тихоокеанский флот до 2020 года получит три корвета с ракетами «Калибр»

Тихоокеанский флот России к 2020 году будет серьезно усилен за счет трех новейших корветов с «Калибрами». Об этом стало известно в воскресенье, 11 марта.

«Три корвета с крылатыми ракетами «Калибр» должны поступить до 2020 года», — цитирует «Интерфакс» источник.

Отмечается, что речь идет о кораблях проекта 2030 «Громкий», «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

В сентябре вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия к 2020 году сможет производить авианосцы водоизмещением 110–115 тыс. т. Он добавил, что российский авианосец будет стоить дешевле американских. Местом производства кораблей может стать дальневосточный завод «Звезда», где строят сухой док подходящих размеров.